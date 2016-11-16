Глава Совета Европы грубо вмешался во внутренние дела России, требуя не отменять «закон о шлепках»

Глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд сделал «каминг-аут». Стоило Государственной Думе начать процесс по отмене антисемейного «закона о шлепках», принятого в июне прошлого года ювенальным лобби во главе с Павлом Крашенинниковым , и принять в первом чтении законопроект о переводе побоев в семье в разряд административных правонарушений , как Ягланд буквально подтвердил слова Павла Астахова о том, что именно СЕ вместе с глобалистскими структурами США, были истинными заказчиками июньской провокации. Вчера вечером евродипломат окончательно расшифровался, написав письмо председателям Госдумы РФ и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с выражением беспокойства по поводу отмены «закона о шлепках»--которое он назвал "явным признаком движения назад". Хотелось бы верить, что столь наглое вмешательство во внутренние дела России не останется без ответа российского МИДа. Общественные организации России уже готовят обращения и пикеты с требованием о выходе России из Совета Европы.

"Я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания& ... Читать дальше »