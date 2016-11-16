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По благословению преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, начато строительство храма в честь Святых Царственных страстотерпцев в п. Сонково, проспект Ленина, дом 21.
ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк г.Тверь, ИНН7707083893; БИК042809679
40817810963000995712 (номер счёта)
4276630014460623 (номер карты) &
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С 1 февраля 2017 года все граждане России имеют право получить участок земли под жилищное строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность в Дальневосточном федеральном округе. Для этого необходимо стать участником программы «Дальневосточный гектар», которая принята по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Магаданская область – активный участник программы. С 1 октября регион уже предоставляет земельные участки во всех муниципальных образованиях жителям Дальнего Востока. С 1 февраля подать заявку на «дальневосточный гектар» смогут все жители России, в том числе и Тверской области.
Более подробную информацию можно найти на сайте http://надальнийвосток.рф
Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 23.11.2016
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В селе Кой Сонковского района Тверской области 19 ноября 2016 г. состоялись V Куницынские чтения. Мероприятие проходило накануне дня рождения А.П.Куницына. Оно было посвящено 205-летию со дня открытия Императорского Царскосельского лицея - именно в этот день произошла первая встреча молодого адъюнкт-профессора А.П. Куницына и юного А.С.Пушкина, который, по словам П.А.Плетнёва, «сохранил к Куницыну до смерти своей неизменное уважение».
Глава администрации Койского сельского поселения Герасимова Г.И. открыла праздник. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Глава администрации Сонковского района Берёзкин В.М., священник Сонковского района - иеромонах Дорофей, Воронина В.В. – заведующая Бежецким районным отделом образования, Андреева И.С. – заведующая Сонковским районным отделом по делам культуры, молодёжи и спорта, Старцева М.А. – руководитель методического объединения учителей литературы СОШ №21, Никитина О.А. – представитель Общества изучения Кашинского края, кандидат филологических наук и другие. В торжественной обстановке зачитаны приветственные адреса от временно исполняющего обязанности председателя Тверского Комитета по делам культуры Шевченко Е.В., Главы администрации Бежецкого района Горбанева А.В.
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04 ноября т.г. в городе Иваново и 23 октября т.г. в городе Рязань в жилых многоквартирных домах произошли взрывы бытового газа. Данные происшествия привели к гибели людей и уничтожению материальных ценностей. Проживающие в многоквартирных домах люди остались без жилья в зимний период. Аналогичные происшествия проходили и ранее, в том числе и Бежецком районе Тверской области.
В настоящий момент должностными лицами МЧС России, газовых служб и ЖКХ осуществляются проверки газового оборудования. У потребителей, имеющих договора на обслуживание, порядок подключения и эксплуатации определяется заводом-изготовителем газового оборудования, проверка подключения и эксплуатации газового оборудования осуществляется газовыми службами в соответствии с установленными сроками. Не редко работники газовых служб сталкиваются с отказом проведения технического обслуживания газового оборудования в квартирах, жильцы которых имеют соответствующие договора на обслуживание. В данной ситуации собственник или квартиросъемщик берет на себя ответственность за исправность установленного газового оборудования.
Так же остается часть населения, которая эксплуатирует газобаллонные установки без договоров на обслуживание, тем самым постоянно неся персональную ответственность за качество его подключения и эксплуатацию. Такие потребители вызывают особое опасение.
МЧС России информирует, что при эксплуатации газового оборудо
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 09.11.2016
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Распоряжение от 1 ноября 2016 года №2326-р. Утверждён перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых органам исполнительной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления для предоставления госуслуг. В перечень включены 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти. Утверждение перечня позволит реализовать законодательное требование о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг. Также это позволит унифицировать межведомственное информационное взаимодействие исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам, повысить качество государственных и муниципальных услуг.
Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 07.11.2016
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Правительство Тверской области утвердило величину прожиточного минимума за третий квартал текущего года - 9 848 рублей. По сравнению со вторым кварталом она уменьшилась на 0,4% из-за сезонного снижение цен на отдельные продукты.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 10 610 рублей, для пенсионеров – 8 151 рублей, для детей – 10 178 рублей.
Прожиточный минимум устанавливается исходя из стоимости потребительской корзины, куда входит обязательный набор продуктов питания и непродовольственных товаров, а также необходимые платежи. Его размер нужен для начисления пособия по уходу за ребенком и других социальных выплат малоимущим гражданам. В настоящее время Тверская область занимает 4 место в Центральном Федеральном округе по величине прожиточного минимума. Более высокие позиции у Москвы, Московской и Смоленской областей.
Решением Губернатора Игоря Рудени размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2017 год составит 8540 рублей.
Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 26.10.2016
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Скандальная «Стратегия действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 гг», которая обсуждалась в Общественной палате России 14 октября , может быть утверждена постановлением Правительством РФ в самое ближайшее время. Как показало расследование РИА Катюша, этот документ, претендующий на полную перекройку всей гос. политики в области семьи и детства, был подготовлен в недрах Министерства труда и социального развития по заказу западных кураторов, а сборище феминисток в Общественной палате – всего лишь имитация обсуждения этой стратегии в обществе.
Как рассказала в эксклюзивном интервью РИА Катюша заместитель директора департамента, начальник отдела по выработке гос. политики в сфере демографии и вопросов гендерного равенства Министерства труда и социальной защиты РФ Елена Страхова, «Стратегия в интересах женщин» должна утверждаться постановлением Правительства РФ. Документ «уже дорабатывается», и никакие замечания к нему «не принимаются», поскольку «мы и так пропустили все сроки, поставленные Правительством». По словам госпожи Страховой, министерство должно было отправить «стратегию» в Правительство уже 30 сентября, но в последний момент было решено отправить промежуточный отчет, а сам текст «легализовать» через Общественную палату (видимо, для того, что
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 25.10.2016
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Законодательная инициатива прокурора Тверской области о внесении изменений в региональный закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств» рассмотрена в первом чтении на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу.
Корректировка закона производится в связи с принятием в июне текущего года федерального закона № 205ФЗ, внёсшего изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Новая редакция федерального закона, в соответствии с которой будет действовать и закон Тверской области, устанавливает, что возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим право управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.
- Норму закона, говорящую о том, что возникшую ситуацию можно будет урегулировать на месте, автомобилисты, несомненно, воспримут положительно, - выразил мнение коллег председатель комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Станислав Петрушенко.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что стоимость перемещения и хра
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 20.10.2016
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Тверские полицейские за курение в общественных местах с начала года привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) – 1894 граждан. По части 2 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (курение табака на детских площадках) - 4.
УМВД по Тверской области напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12 Закона запрещено курить:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, в помещениях жел
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 10.10.2016
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Уважаемые, Друзья!
Приглашаем Вас и коллектив вашего лицея принять участие в юбилейном мероприятии - V Куницынские чтения, посвященные 205-ти летию со дня открытия Императорского Царскосельского лицея и дню рождения выдающегося просветителя и правоведа XIX века, учителя Пушкина А.С. Куницына Александра Петровича.
Тема мероприятия: «Две судьбы, одна любовь – Россия!»
Место проведения мероприятия:
Село Кой Сонковского района Тверской обл., Дом культурного досуга (ДКД)
Время проведения мероприятия:
19 ноября 2016 г. Начало в 13 час. Окончание в 17час
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера. В полицию поступило заявление от жителя поселка Сонково Тверской области, который сообщил, что его сын пострадал от насильственных действий сексуального характера.
22 сентября 2016 года в утреннее время 40-летний мужчина, находясь в квартире дома, расположенного в поселке Сонково Тверской области, попытался совершить насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летнего подростка. Однако довести свои действия до конца он не смог, так как его преступные действия были пресечены одноклассником потерпевшего мальчика.
Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Вечером в дежурную часть Сонковского отделения полиции поступило заявление от 54 - летнего жителя поселка Сонково о том, что его жена вместе с пятилетней внучкой и двумя приемными детьми 13 и 15 лет ушли из поселка в лес за грибами и не вернулись.
Немедленно после получения сообщения были организованы поисковые мероприятия.
Сотрудники полиции привлекли к поискам женщины и детей, егерей и добровольцев из местных жителей. Было организовано «прочесывание» лесного массива, куда, по словам заявителя, отправились его родственники, которые к тому же не взяли с собой сотовый телефон. Кроме полиции в розыске участвовали представители МЧС области.
С определенной периодичностью спецавтомобилем подавались звуковые сигналы.
В результате проведенных стражами порядка мероприятий женщина и дети были обнаружены в 5 километрах от места их проживания. В медицинской помощи они не нуждались, чувствовали себя хорошо и по их просьбе были доставлены полицейскими до места жительства.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.
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В течение года в Тверской области планируется запустить в действие систему прямых расчетов жителей с поставщиками энергоресурсов. Такие сроки исполняющий обязанности Губернатора Игорь Руденя обозначил, отвечая на вопросы жителей Удомельского района. В рабочей поездке в муниципалитет также участвовали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова.
Наладить платежную дисциплину и правильное администрирование финансовых потоков – одна из первоочередных задач в наведении порядка в сфере ЖКХ региона. Сегодня в области большое количество компаний занимаются сбором платежей за коммунальные услуги, но не всегда средства вовремя поступают по назначению.
- Уровень платежей населения у нас превышает 95%, а дальше начинаются всякого рода метаморфозы. Наша задача – чтобы деньги жителей области доходили напрямую с минимальным разрывом по времени до поставщиков энергоресурсов и организаций, осуществляющих капитальный ремонт и содержание сетей, - считает Игорь Руденя.
Ключевым партнером Правительства региона
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 15.09.2016
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Сонковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску СПК-колхоз «Красный Октябрь» к Щаникову С.В. о возмещении ущерба, причинённого в результате пожара.
Весной 2016 года ответчик Щаников С.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, один находился в доме, принадлежащем СПК-колхозу «Красный Октябрь», курил, в том числе на кухне, затем лёг спать. В результате неосторожного обращения с огнем произошёл пожар, колхозу «Красный Октябрь» был причинён имущественный ущерб в размере 238 090 рублей.
Ответчик в судебном заседании не отрицал тот факт, что пожар в доме произошёл от непотушенного им окурка, но никакого умысла с его стороны не было. Он не оспаривает размер ущерба, причинённого пожаром, но не имеет возможности выплатить требуемую истцом сумму в связи с низким доходом.
В настоящее время СПК-колхозом «Красный Октябрь» Щаникову предоставлено другое жильё, ответчику необходимо приобрести мебель, а для этого нужны деньги, поэтому возможности возместить требуемую колхозом сумму у мужчины нет.
Доводы ответчика судом признаны несостоятельными, заявленные исковые требова
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На территории Тверской области в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям за 1 полугодие 2016 года отобрали 58 проб молочной продукции тверских производителей. Из 12 действующих хозяйствующих субъектов пробы молочной продукции были отобраны у 9 производителей.
При исследовании проб продукции следующих хозяйствующих субъектов случаев фальсификации молочной продукции не выявлено:
- ОАО «Молоко» (Ржев)
- АО «Дмитрогорский молочный завод»
- СЗ СПК «Бежецкая Буренка»
- КФХ Семенова (Бологовский район
- АО ТМК «Тверца» (г.Торжок)
- ИП Хачатрян, Кимрский район
- АО «Максатихинский маслодельный завод»
- ООО «Компания «Продвижение»
- ОАО «Бологовский молочный завод»
В то же время, в молочной продукции производства АО «Максатихинский маслодельный завод», ООО «Компания «Продвижение», ОАО «Бологовский молочный завод», отобранной в торговых точках Тверской области, установлено несоответствие требованиям Технических регл
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Категория: Разное |
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Добавил: nik |
Дата: 21.07.2016
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