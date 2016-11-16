С 1 февраля 2017 года увеличатся на 5,4% страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и фиксированная выплата к пенсии у 303 тысяч неработающих пенсионеров Тверской области, исходя из роста потребительских цен за 2016 год . Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 805,11 рубля.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области увеличится на 660 рублей и составит 13 000 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера на 52%.

С 1 февраля на 5,4% индексируются и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Повышение касается тех, кто получает ЕДВ из средств федерального бюджета, в том числе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, Героев Социалистического труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Размер увеличения для каждой категории федеральных ... Читать дальше »