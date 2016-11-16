С 1 февраля 2017 года все граждане России имеют право получить участок земли под жилищное строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность в Дальневосточном федеральном округе. Для этого необходимо стать участником программы «Дальневосточный гектар», которая принята по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Магаданская область – активный участник программы. С 1 октября регион уже предоставляет земельные участки во всех муниципальных образованиях жителям Дальнего Востока. С 1 февраля подать заявку на «дальневосточный гектар» смогут все жители России, в том числе и Тверской области.

Более подробную информацию можно найти на сайте http://надальнийвосток.рф